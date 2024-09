Provincia: grandi manovre. C’è l’ipotesi listone unico

Un listone unico in vista delle prossime elezioni provinciali di secondo grado in programma l’ultima domenica di settembre. Prende piede l’ipotesi di un eventuale raggruppamento singolo in grado di contenere i nomi di tutti i candidati, sia di centrodestra che di centrosinistra, che decideranno di scendere in campo per cercare di ottenere un posto all’interno del prossimo consiglio della Provincia di Ascoli. In questa fase sono in atto una fitta serie di trattative, confronti e interlocuzioni che riguarderebbero le forze di entrambi gli schieramenti. Tutti stanno cercando di capire quali potrebbero essere i possibili scenari, ma nessuno ad oggi sembrerebbe ancora aver deciso di sciogliere le riserve in merito alla strategia da portare avanti per il rinnovamento dell’assise operante a palazzo San Filippo. Chi di certo auspica che all’interno della composizione del prossimo consiglio ci sia maggior unità è il presidente Sergio Loggi che resterà in carica per altri due anni a prescindere da quale sarà l’esito delle elezioni. Soprattutto di fronte al delicatissimo dissesto che si dovrà continuare a fronteggiare. Nel frattempo dal centrosinistra Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd, ha voluto evidenziare la necessità di avere presto una riforma del governo che vada a ridisegnare le funzioni delle province.

"Credo che in questo momento la cosa più importante sia la riforma riguardante le province – spiega Ameli –. La priorità deve essere quella di riuscire a mettere mano alla riforma entro il prossimo anno. E qui mi auguro che il governo trovi le risorse necessarie per farlo. A mio modo di vedere è fondamentale dotare un ente come la Provincia di funzioni rilevanti. Non si può continuare a gestire temi importanti come scuole e strade in questa maniera". Proprio il Partito Democratico dopo i momenti di scontro avuti nei mesi scorsi con l’attuale presidente Loggi, sta cercando di capire quale linea portare avanti per il rinnovamento del consiglio. "Stiamo analizzando la situazione e i possibili scenari – prosegue –. I partiti si stanno confrontando su questo discorso e da quello che si sa ci sono in atto delle trattative. Tuttavia è ancora presto per decifrare quali scelte saranno prese. Anche al centrosinistra stiamo valutando attentamente l’evolversi della situazione".

Le elezioni per eleggere il consiglio provinciale si svolgeranno domenica 29 settembre, dalle ore 8 alle ore 20, nella sede della Provincia, ovvero in piazza Simonetti 36. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala consiliare, al primo piano di palazzo San Filippo. Avranno diritto al voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 comuni della Provincia di Ascoli Piceno in carica alla data delle elezioni.

Massimiliano Mariotti