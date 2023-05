Provincia, i dipendenti infedeli: "Siamo soltanto al primo round"

"La sentenza richiamata della Corte dei Conti è un provvedimento giurisdizionale di primo grado e al momento, non darà luogo ad alcun pagamento a favore della Provincia di Ascoli". E’ quanto tengono a far sapere il dirigente e la dipendente della Provincia al centro dell’inchiesta del sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo che contesta, a vario titolo, a loro e ad altre due persone le accuse di abuso d’ufficio e corruzione nell’esercizio della funzione; in tre devono rispondere anche di truffa ai danni di un ente pubblico, in questo caso la Provincia . "Il pronunciamento della Corte dei Conti – scrivono in una nota congiunta il dirigente e la dipendente della Provincia – è solo del primo round di una partita complessa che non ha visto ancora il suo epilogo e, pertanto, le ragioni del credito erariale dell’ente sono tutte ancora da approfondire e sviscerare. La condanna provvisoria di circa € 53.000 ridimensiona di molto la richiesta e la segnalazione di danno erariale effettuata circa un anno fa dalla Guardia di Finanza di circa 200mila euro come da comunicato stampa della stessa nell’ambito della cosiddetta inchiesta "do ut des"". Nella nota si ricorda che "il prezzo della corruzione per i due dipendenti ammonta a circa 10.700 e non già a 13mila euro come da decreto di sequestro preventivo del Gip. Appare, ictu oculi, l’incongruenza tra i due importi di cui sopra, uno accertato in sede giuscontabile (53.000) e l’altro in sede penale ( 10.700), pure nella consapevolezza della diversa finalità dei 2 procedimenti". Per i quattro indagati la Procura di Ascoli ha chiesto il rinvio a giudizio.

Peppe Ercoli