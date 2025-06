"Provincia in dissesto, strade a rischio"

Portare all’attenzione delle istituzioni nazionali le conseguenze subite, sul piano economico-finanziario, dalle Province in virtù del loro riordino istituzionale scaturito dalla Riforma Delrio del 2014. E’ la richiesta avanzata al sindaco Marco Fioravanti da otto consiglieri comunali di maggioranza. Si tratta di Emidio Premici, Marika Ascarini, Patrizia Petracci, Emanuela Marozzi, Manuela Di Micco, Patrizia Palanca, Luigi Lattanzi e Carlo Narcisi. Secondo i consiglieri, il grave stato economico della Provincia non consentirebbe di provvedere alla manutenzione delle strade del territorio, alcune delle quali si trovano davvero in pessime condizioni.

"La Provincia è da tempo in dissesto, per via di una sempre più crescente situazione debitoria sul piano contabile e amministrativo – spiega Premici, primo firmatario –. C’è il serio rischio che nei prossimi mesi il servizio di manutenzione delle strade provinciali non possa essere espletato per tutti i tratti, con la possibile crescita incontrollata di vegetazione in alcune di esse site nel territorio comunale e la relativa messa in pericolo dell’incolumità di automobilisti, pedoni e ciclisti. Per questo chiediamo al nostro sindaco se sono giunte alla sua attenzione richieste formali di intervento dal presidente della Provincia per la manutenzione delle strade provinciali, se valuta realistico che non tutte le strade provinciali all’interno del territorio comunale saranno oggetto di manutenzione da Palazzo San Filippo, se il Comune riuscirà a contribuire e in quale modalità al tale servizio, se ritiene possibili altri gravi disservizi sulle competenze della Provincia a seguito del dissesto della stessa. Infine, nel suo ruolo di presidente del consiglio Anci – concludono i consiglieri –, chiediamo al sindaco se intende portare all’attenzione delle istituzioni nazionali le conseguenze sul piano economico-finanziario subite dalle Province a seguito del loro riordino istituzionale".

Pronta la risposta del primo cittadino. "Monitoriamo la situazione – spiega Fioravanti –, perché su molte strade provinciali non possiamo intervenire. Noi stiamo portando avanti la manutenzione ordinaria, per quanto riguarda il verde. Sulle strade dissestate della Provincia, c’è un’interlocuzione costante con l’ente e proveremo ad andargli incontro. I cittadini, però, hanno sicuramente bisogno di risposte. Grazie alla nostra sollecitazione, lo ricordo, abbiamo riaperto il ponte sull’Ancaranese, anche se con il senso unico alternato".