Provincia, niente listone unico: sfida a tre

Salta l’ipotesi del listone unico. Ieri allo scoccare esatto del mezzogiorno si sono ufficialmente esauriti i termini per la presentazione delle liste che domenica 29 settembre scenderanno in campo per il rinnovo del consiglio provinciale di palazzo San Filippo che vedrà ancora la presidenza di Sergio Loggi. Sfumata la possibilità di addivenire ad un accordo tra tutte le forze politiche del territorio si arriverà così ad una tornata elettorale che vedrà misurarsi i candidati di ben tre liste. Al classico schieramento di centrosinistra, si affiancheranno due gruppi rispettivamente allestiti dal centrodestra e dai centristi. A confidare nel listone era stato soprattutto il consigliere uscente Daniele Tonelli che si ripresenterà all’interno della lista di centrosinistra ‘Insieme per il Piceno’. "Il tentativo di riunire tutte le forze politiche a servizio del territorio provinciale purtroppo, è naufragato per l’indisponibilità del maggior azionista della destra – commenta –. Prendiamo atto di quest’ennesima opportunità persa dove, anziché trovare le migliori soluzioni, si è preferito dividere ancora una volta il campo. Abbiamo così voluto dare continuità al raggruppamento ‘Insieme per il Piceno’ in cui sono confluiti i civici e moderati, ritenendo la continuità dell’esperienza precedente un’opportunità per il territorio". Oltre a lui nella lista di candidati diramata ci saranno Alessandro Rocchi (sindaco di Grottammare), Luciana Barlocci (consigliere comunale a San Benedetto) Germana Gagliardi (assessore a Spinetoli), Irene Laurenzi (consigliere comunale a Palmiano), Diana Paoletti (assessore a Castel di Lama), Antonio Riccio (consigliere comunale a Monteprandone), Serena Silvestri (consigliere comunale a Cossignano), Marco Teodori (assessore a Monsampolo).

Il centrodestra invece si presenterà con la lista ‘L’altra Provincia’. I candidati saranno Manuela Di Micco (consigliere comunale ad Ascoli), Elisa Ionni (assessore ad Acquasanta), Daniel Matricardi (sindaco di Montalto), Barbara Pennacchietti (consigliere comunale ad Ascoli), Pasqualino Piunti (consigliere comunale a San Benedetto), Massimo Romani (sindaco di Massignano), Raffaele Rossi (consigliere comunale a Grottammare).

Il terzo fronte infine sarà quello rappresentato da ‘Noi di Centro’ con la presenza di Gino Micozzi (consigliere comunale a San Benedetto), Sabrina Merli (consigliere comunale a San Benedetto), Giselda Mancaniello (consigliere comunale a San Benedetto), Angelo Casella (consigliere comunale a Folignano) e Ludovico Ferretti (consigliere comunale a Palmiano). Ora la campagna elettorale per rinnovare il consiglio potrà entrare davvero nel vivo. Tutto si deciderà tra venti giorni.

Massimiliano Mariotti