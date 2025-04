"Provincia, ora i conti migliorano"

Il consiglio provinciale ha approvato, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l’astensione di quelli di opposizione, il primo bilancio di previsione dopo la dichiarazione di dissesto. Il documento verrà trasmesso immediatamente al ministero dell’Interno per l’espressione del parere sulla validità delle misure adottate. "L’approvazione del bilancio rappresenta un passo importante in un periodo complesso che stiamo affrontando con grande determinazione e impegno – commenta il presidente Sergio Loggi –. Nonostante ogni anno il contributo del nostro ente alla finanza pubblica si attesti sui cinque milioni di euro, il bilancio di previsione 2025 presenta aspetti positivi che ci incoraggiano nella prosecuzione del processo di risanamento economico e finanziario. L’indebitamento continua, infatti, a scendere e potranno essere effettuate nuove assunzioni, previa autorizzazione ministeriale. È un fatto importante che indica un punto di svolta dato che il personale dell’ente si è progressivamente ridotto negli anni a causa di numerosi pensionamenti e del mancato turnover imposto delle procedure di riequilibrio". Gli investimenti per la sicurezza e l’ammodernamento di strade e scuole ammontano a 69 milioni di euro. In particolare, per l’edilizia scolastica sono previsti quasi 42 milioni, risorse dirette a rendere i plessi scolastici più sicuri e funzionali con interventi per l’adeguamento e miglioramento sismico, l’efficientamento energetico, l’ampliamento e la qualificazione degli spazi didattici e collettivi. Al settore viabilità sono destinati 27 milioni di euro per opere di manutenzione straordinaria e sistemazione del fondo stradale e sicurezza dei versanti. Ci sono poi 220mila euro per la decespugliazione e 400mila per l’ispezione e monitoraggio di ponti e viadotti.

Matteo Porfiri