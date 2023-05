Il depauperamento della riviera delle palme, in termini di servizi sanitari, giuridici e tributari, ha per molti un minimo comune denominatore: la mancata istituzione di un ente istituzionale che metta sullo stesso piano la costa e l’entroterra Piceno. È questo il motivo che ha portato alla recentissima costituzione del comitato ‘Creiamo la Provincia San Benedetto-Ascoli’, per ora formato da Elio Core, Davide Portelli, Marco Di Marco, Luigi Di Emidio, Roberto D’Antonio, Emilio Santarelli, Giacomo Mattioli e Lyubov Vavrynyuk. L’associazione, che ancora deve eleggere le proprie cariche interne, intende promuovere, sulla scorta della delibera consiliare risalente all’ottobre 2020, la formazione di un ente provinciale dal doppio nome, per riequilibrare l’offerta di servizi fra litorale e hinterland. "Il nostro territorio – scrivono i referenti del gruppo, appoggiato dal comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso – negli ultimi anni ha visto sempre più penalizzata la nostra città, con la chiusura e il ridimensionamento di diversi servizi, a cominciare dal tribunale, il depotenziamento del Madonna del Soccorso, su cui spicca la mancanza dell’Utic nel piano sanitario regionale, il trasferimento del Dipartimento di Prevenzione, il trasferimento del servizio dei Vigili del Fuoco". Ma l’elenco è lungo e coinvolge anche prestazioni in ambito previdenziale e fiscale. "Fattori, questi, che non possono essere ignorati in una città con una popolazione di quasi 47mila abitanti".

Il neonato comitato sottolinea come la presenza di importanti snodi infrastrutturali e la continua crescita statistica nel settore turistico rendano San Benedetto realtà alla pari del capoluogo: "La nostra visione operativa è quella di non togliere nulla ad Ascoli, ma di dover necessariamente integrare le due zone, per arrivare ad una maggiore razionalità nella distribuzione dei servizi e della ripartizione delle risorse". E c’è anche il ‘piano B’: "Siamo consapevoli che il percorso di questo progetto sarà lungo e non facile – concludono i membri del comitato – Tuttavia la nostra perseveranza, in mancanza di risultati, ci indurrà a promuovere un referendum tra i cittadini per passare o con la provincia di Fermo o con quella di Teramo. Inoltre, in riferimento alla nota vicenda ospedaliera, abbiamo deciso di promuovere una massiccia campagna di informazione, coinvolgendo su tale problematica tutti i cittadini ed i comitati di quartiere". Al termine della campagna, infine, il comitato indirà una manifestazione pubblica conclusiva.

