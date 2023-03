Provinciale Mezzina senza pace I residenti: "Troppe buche, la Tirreno Adriatico non basta"

Una strada dissestata, piena di buche ed avvallamenti. Questa è la fotografia del primo tratto della strada provinciale 43 Mezzina, che va dalla rotatoria della Salaria fino alla rotonda di contrada Valentino. Un primo tratto che non è stato soggetto a interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. "Una strada pesantemente dissestata e compromessa – dichiarano alcuni residenti e automobilisti – eppure non si tratta di un percorso secondario, ma di un’importante arteria che collega la Salaria all’entroterra e alla zona industriale del Tesino. Ogni giorno qui passano tantissime macchine, camion e i mezzi di soccorso, come è possibile lasciarla in questo stato?". Questa situazione sta creando problemi e preoccupazione a residenti e agli automobilisti, che chiedono di vedere sistemato il manto stradale. "Una situazione pericolosa – dichiarano – che rappresenta un concreto rischio per tutti coloro che la percorrono. Adesso con il passaggio della corsa Tirreno Adriatico hanno messo alcune pezze, ma è visibile a tutti che qui occorre un intervento risolutivo". Il tratto di strada da tempo suscita forti polemiche, in particolar modo all’inizio, dove il bivio per Collecchio è diventato pericolosissimo: auto che in barba ai segnali girano, parcheggi selvaggi, un caos. Ad aggravare la situazione sono i bivi a raso e non segnalati, l’apertura di nuove attività hanno creato un aumento di auto e ulteriore caos. Per non parlare di alcune frane, che si sono create dopo il taglio dei pioppi e che nessuno a distanza di anni è riuscito a risolvere. All’altezza di contrada Valentino dopo il taglio di un pioppo si è creato un movimento franoso, praticamente un vuoto e di tutta risposta ci si è limitati a mettere un segnale nella speranza che non succeda nulla.

Maria Grazia Lappa