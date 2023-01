Provinciale San Rustico Incontro con l’Anas per sistemare la strada

Sulla strada provinciale San Rustico che da Ripatransone collega la provinciale Valtesino, chiusa da altre due anni, qualcosa si muove. Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Lucciarini aveva chiesto un nuovo incontro con l’Anas, per risolvere l’annosa questione e giovedì i vertici si sono fatti sentire. "Ho avuto l’ennesimo contatto telefonico con Anas e, con nota pervenuta nella serata di giovedì da parte dell’ingegner Luca cerato, viene formalmente comunicato che sono in corso le operazioni di Collaudo relative alle opere che sono state realizzate e che sono state oggetto di risoluzione contrattuale con l’impresa che le ha effettuate – scrive il sindaco Lucciarini - Contestualmente, è quasi arrivata al termine l’operazione di appalto delle opere rimanenti, che dovrà comunque tenere conto delle risultanze riportate nel Certificato di Collaudo dell’appalto risolto. E’ stata, infatti, già individuata l’impresa che terminerà i lavori e la stessa ha eseguito il sopralluogo sulle aree di cantiere al fine di riprendere e completare i lavori sulla San Rustico nel più breve tempo possibile. Infine, il 20 gennaio, nella Sala Consiliare della Provincia, parteciperò, su invito dello stesso ingegner Cerato, a un incontro, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, sulla verifica dello stato di attuazione del programma riguardante la viabilità sisma, che comprende anche la provinciale San Rustico". Nella strada, di competenza provinciale, la gestione dei lavori è in capo all’Anas.