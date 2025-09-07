Psicodramma in maggioranza. Forza Italia dentro, Italia Viva fuori

Si pensava che sarebbe successo tutto dopo le regionali, e invece il colpo da biliardo, Spazzafumo, ha deciso di piazzarlo a due settimane dalla tornata del 28 e 29 settembre. I fatti: Forza Italia è entrata in maggioranza e, a distanza di poche ore, Viva San Benedetto ha detto addio alla squadra nella quale ha militato per quasi quattro anni, all’insegna di un civismo che è stato il marchio di fabbrica nella campagna elettorale del 2021. Niente partiti, si diceva. E invece. Le cose sono cambiate, ma forse era solo questione di tempo: di una convergenza partitica si parla dal 2022, quando i primi seri malumori esplosero in maggioranza, segnando la fine della luna di miele fra le liste che componevano la coalizione vincente. E ieri, dopo la commissione sicurezza, è andata in scena la necessaria riunione di maggioranza.

Un’ora e mezza sono bastate ai componenti di Viva per dirsi le due paroline che finora non avevano voluto pronunciare: ça suffit, basta così: "L’amministrazione Spazzafumo – recita la nota di Viva – è nata come esperienza civica, per partecipare alla quale a ciascuno è stato chiesto di spogliarsi della propria appartenenza politica, e che aveva l’obiettivo di proporre alla città un progetto in totale discontinuità con le precedenti esperienze amministrative sia di centrodestra che di centrosinistra. Oggi questa precondizione fondante è venuta meno, ed è venuta meno con l’ingresso in maggioranza di Forza Italia, non di un ‘semplice’ partito quindi ma del partito che esprimeva il candidato sindaco uscente e con il quale ci siamo persino misurati al ballottaggio. In politica molto è considerato possibile – conclude Viva – ma quando una maggioranza cambia la propria natura politica la strada maestra è dare la parola ai cittadini e quindi tornare al voto".

L’operazione di Forza Italia non sarebbe stata possibile senza l’addio di Piunti: l’ex sindaco non avrebbe accettato di sostenere il suo rivale e in virtù di ciò ha cambiato partito. Forza Italia, dal canto suo, parte in quarta: "Entriamo in maggioranza da protagonisti – dice il segretario Valerio Pignotti – Vogliamo incidere davvero sui progetti della città. Interventi più rapidi sulle manutenzioni, un turismo più organizzato, quartieri rigenerati, più sostegno alle famiglie e un ospedale che risponda ai bisogni dei sambenedettesi". Ma intanto iniziano a piovere critiche: "Oggi la giunta getta definitivamente la maschera del civismo e diventa tutta politica, ascrivibile al centrodestra" commenta l’unione comunale del Pd. Adesso c’è da assegnare l’assessore agli azzurri. Probabilmente sarà Stefano Muzi, ma niente sarà ufficializzato prima di lunedì.

Giuseppe Di Marco