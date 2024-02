Psicomotricità e inglese per i più piccoli. I nuovi corsi nella scuola dell’Infanzia Due corsi di Psicomotricità e Inglese per bambini dai 3 ai 5 anni alla scuola dell’Infanzia di Ripatransone, finanziati dai Fondi Regionali 0-6 anni e promossi per lo sviluppo globale del bambino.