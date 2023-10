Pubblica assistenza, a lezione per imparare come si affrontano le emergenze

Promosso dell’associazione di Pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, prenderà il via giovedì 19 ottobre con inizio alle 21,15 nei locali dell’ex sala consiliare di Magliano di Tenna, il nuovo corso di formazione al primo soccorso rivolto al territorio. Il corso portato avanti da infermieri e personale esperto del settore, sarà articolato in sette serate che si terranno martedì e giovedì, aperte alla popolazione con l’intento di fornire nozioni utili alle regole di base da eseguire in condizioni di emergenza. Le lezioni successive invece, saranno più tecniche. I corsi alla la sede della pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli in via Murri 18.

Per info 0734-960092