Pubblica illuminazione in chiave sostenibile. Partito il secondo stralcio

Spinetoli, partito il secondo stralcio dei lavori di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione a servizio di tutto il territorio comunale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Luciani, che ha chiarito: "Prosegue il progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica stradale nel territorio di Spinetoli. Sono iniziati in questi giorni i lavori previsti dal secondo stralcio, l’intervento consiste nella sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con l’installazione di circa 150 armature stradali a led. Tra le vie interessate da questa nuova operazione di efficientamento energetico ci sono: Via Palazzi, Via Ciarulli, Via Fonte, Via Marconi e Via Molino, nella frazione di San Pio X. Prosegue così – aggiunge il sindaco – l’impegno del Comune per la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica".