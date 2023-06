Pubblicati i Bandi Pnrr, 47 milioni di euro per 4 Lotti e Interventi di Riqualificazione Urbana

Termini rispettati (30 giugno) per la pubblicazione dei bandi relativi ai famosi 4 lotti del Pnrr. Cosa avvenuta martedì e che si concluderà domani quando sarà pubblicato l’altro appalto integrato relativo a palazzo Saladini Pilastri. Ciò permetterà così di procedere con la gara telematica per la progettazione esecutiva, l’appalto e la realizzazione dei lavori per oltre 47milioni di euro. Il grosso della questione si giocherà proprio qui. Il primo lotto riguarderà lo storico edificio (base di gara 20.3milioni di euro) che andrà ad abbracciare albergo etico, servizi comunali sociali, polo sanitario solidale, centro del terzo settore. A questo si aggiungeranno gli altri tre lotti relativi alle housing intergenerazionali e sociali relative al complesso di San Domenico (base di gara 12.5milioni), l’ex caserma Vecchi (base di gara 7.9milioni) e il palazzo comunale di via Giusti (base di gara 6.5milioni). Il termine di esecuzione delle prestazioni è di 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo decorrenti dal giorno di ricevimento dell’avviso di avvio del servizio. L’esecuzione e il completamento dei lavori dovrà avvenire entro 2 anni. Il termine massimo indicato dal cronoprogramma Pnrr sarà il 31 marzo 2026. Nelle altre zone interessate delle cento torri, invece, sono riprese le attività relative alla realizzazione del parco fluviale, nel quartiere San Filippo, per la realizzazione del primo spazio cittadino sul Tronto. Un’area destinata a diventare un punto di socializzazione e attrattività per tutti. Varie anche le aree verdi oggetto di riqualificazione urbana. L’intervento previsto ha visto l’ultimazione del primo step del parco tra via Oristano e via Cagliari.

La prossima settimana invece si proseguirà con quello di Monticelli presente tra largo delle Margherite e via delle Begonie. Per quanto riguarda le frazioni si è provveduto alla sistemazione dell’area verde di Piagge. L’altro intervento programmato a Castel Trosino vedrà, nell’area posta a ridosso del cimitero, la realizzazione di un parcheggio con 17-18 stalli circa. L’importante intervento per la realizzazione della rotatoria a Marino del Tronto è entrato nel vivo con i lavori che stanno interessando la zona tra via dei Peschi e via dei Meli: 180mila euro i costi programmati. Mentre saranno 82mila euro le risorse economiche destinate ad intervenire in frazione Le Monachette per garantire la sicurezza della sede stradale che vedrà un ampliamento. A Mozzano nei giorni scorsi è stato concluso l’intervento per la nuova pavimentazione in porfido vicino alla chiesa. Ultimato anche il nuovo percorso pedonale di Villa Sant’Antonio che dalla Salaria permetterà di raggiungere la zona commerciale fino alla rotonda situata dinanzi all’Eurospin.

mas.mar.