Pugilato in lutto, addio all’istruttore. Kabunda Kamanga

Sport in lutto, in particolare il mondo del pugilato. Nel pomeriggio di lunedì è morto Kabunda Kamanga, istruttore di pugilato. Il rito funebre avrà luogo domani, alle ore 15,30, nel Palazzetto dello Sport "Bernardo Speca". Luigi Cava ricorda Kabunda Kamanga, noto a tutti come Kaflot, scomparso all’età di 66 anni. "Con lui ci lascia una figura centrale dello sport sambenedettese che, nel periodo a cavallo tra due secoli, rimise in piedi uno sport che nella città ha una storia centenaria – afferma l’ex presidente dell’Accademia Pugilistica Sambenedettese –. Se il maestro Renato De Panicis, cui è intitolata la palestra pugilistica sambenedettese, è stato il punto fermo nella seconda metà del secolo scorso, Kaflot è stato l’indiscusso protagonista del nuovo secolo per oltre vent’anni. E’ stato proprio lui a portare all’agonismo decine e decine di pugili con una tecnica di insegnamento che era unica e ispirata, come spesso ricordava, da quella scuola pugilistica africana che aveva respirato gli stessi profumi di quello che fu certamente il più leggendario degli incontri della boxe di ogni tempo: il match tra Mohammed Alì e George Foreman a Kinshasa nel ’74".