Pugni e sputi ai carabinieri: patteggia 3 mesi

Ha patteggiato a 3 mesi e 15 giorni (pena sospesa) un 41enne di nazionalità argentina residente a San Benedetto arrestato il 15 febbraio scorso per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Quel giorno, a metà pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto a San Benedetto che aveva coinvolto anche l’argentino. I militari dell’Arma hanno deciso di sottoporre l’uomo all’alcol test per accertare le condizioni psico fisiche; stesso discorso anche per il conducente dell’altra auto coinvolta e che si è prestato senza problemi. L’argentino non ha invece collaborato con i carabinieri prendendo a insultarli: "Vi faccio passare i peggiori guai, bastardi di merda" oltre ad altri epiteti. Non pago, l’uomo ha iniziato sputare contro i due militari, uno dei quali è stato preso per il collo e buttato a terra. E’ intervenuto quindi l’altro carabiniere e ne è nata una colluttazione, con l’uomo che ha colpito ripetutamente entrambi i carabinieri con calci e pugni, finché non è stato ammanettato. I carabinieri sono stati medicati all’ospedale Madonna del Soccorso per traumi di varia natura, in particolare alle mani e alle braccia. Il 41enne argentino è stato quindi arrestato. Difeso dall’avvocato Christian Schicchi è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti che, al termine del processo celebrato per direttissima, ha ammesso l’imputato al patteggiamento a 3 mesi e 15 giorni, revocando la misura cautelare.

p. erc.