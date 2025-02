Pugno duro contro la movida. Stop agli alcolici dalle 22

È con una nuova ordinanza che l’amministrazione comunale intende frenare il fenomeno della ‘movida molesta’ – se questa etichetta ha un senso – e dire basta agli episodi di violenza e disordine andati in scena poche settimane fa nel cuore di San Benedetto. Ordinanza che entra in vigore oggi e le cui disposizioni rimarranno valide fino al 4 maggio su tutto il territorio cittadino. Il vertice di Viale De Gasperi sottolinea che questo documento, riguardante la somministrazione di alcolici, è stato redatto alla luce delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, dei dati raccolti a seguito dei controlli svolti dalle forze dell’ordine e delle indicazioni scaturite dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’ordinanza vieta in tutti i giorni della settimana, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, la somministrazione e la vendita di alcolici in contenitori da asporto e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, latta, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile per l’offesa. Resta consentita la consumazione di alcolici all’interno delle aree di competenza dei pubblici esercizi. Il provvedimento è valido anche per i distributori automatici. Per questo tipo di violazioni, sempre che non costituiscano più grave reato, è prevista una sanzione di 300 euro.

Sul versante delle emissioni sonore, la nuova ordinanza stabilisce il divieto di diffusione all’esterno dei locali - comprese le aree adibite a dehors – dopo la mezzanotte dal lunedì al giovedì. Dal venerdì alla domenica il divieto sarà in vigore invece alle 2.00 e a partire dall’1.00 sarà consentita la sola diffusione di musica registrata. Sono inoltre vietati erogatori e spillatori di bevande alcoliche alla spina nelle aree esterne (dehors compresi) dei pubblici esercizi.

Per quanto riguarda i consumatori, dalla mezzanotte alle 6:00 sono vietati, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitori di vetro, latta, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile per l’offesa. Misure che non piacciono a una parte della minoranza: "Gli episodi di violenza e vandalismo vanno repressi – dice Simone De Vecchis – ma un’amministrazione non deve scaricare sugli esercizi pubblici la carenza di agenti delle forze dell’ordine. Sarebbe opportuno rendersi conto di cosa accade a San Benedetto e prendere misure adeguate, come presidiare le zone d’ombra, migliorare l’illuminazione e implementare la videosorveglianza".

