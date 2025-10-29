Pugno duro del Questore. Frasi choc sui social: Daspo

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni quest’oggi allo stadio Riviera dele Palme per il derby di Coppa Italia fra Samb e Ascoli che giunge a tre giorni dalla sfida di campionato vinta 1-0 dai bianconeri di mister Tomei. Sugli spalti, però, non potranno esserci due noti tifosi sambenedettese per i quali ieri il questore di Ascoli Aldo Fusco ha emesso un Daspo di un anno a testa; un provvedimento che potrebbe avere conseguenze sul ruolo di dirigente che uno dei due ricopre in una società sportiva. All’attenzione della Questura sono giunte le parole scritte dai due su Facebook e che nella giornata di lunedì sono rimbalzate sui social suscitando commenti riprovevoli dai più. Ma ci sono stati anche commenti per certi versi positivi, alcuni ‘mi piace’ sui quali sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria alla quale sono già stati denunciati i due soggetti daspati. "Io mercoledì voglio il morto" ha scritto uno dei due tifosi della Sambenedettese, mentre l’altro gli ha risposto con "vieni in tribuna centrale che io prendo Passeri per il collo": frase in cui è stato identificato il presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri e non certo un piccolo volatile.

Altri commenti sono sotto analisi e anche i cosiddetti ‘like’, spesso sottovalutati dai più. La prima frase per la Questura rappresenta un’istigazione a commettere un atto delittuoso, mentre la seconda è una vera e propria minaccia: di questo dovranno rispondere alla Procura di Ascoli. Gli accertamenti della Questura sono stati rapidi, dopo che tante segnalazioni erano giunte circa il post in questione; gli stessi agenti hanno verificato e acquisito elementi che hanno permesso di accelerare i tempi (altrimenti più lunghi in casi del genere) e convocare in Questura i due soggetti. Posti davanti all’evidenza dei fatti, entrambi non hanno negato di aver scritto quelle frasi, per cui è stato interrotto il verbale, fatta la segnalazione alla Procura e il questore Fusco ha emesso il divieto di accesso a manifestazioni sportive (Daspo) per un anno ciascuno. Si tratta di un ‘Daspo fuori contesto’; una misura che consente l’applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (e l’obbligo di presentazione alla polizia) anche a chi si sia macchiato di reati commessi al di fuori di contesti sportivi.