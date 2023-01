Pujato, colonia marchigiana a 40 chilometri da Rosario

Oggi, a pranzo, la famiglia Marilungo sarà ospite a casa Cesetti. Il piatto forte del menù sono le tagliatelle al sugo della nonna, stessa ricetta da mezzo secolo. Per il caffè si uniranno i vicini di casa: il signor Emiliozzi e la sua signora, che per l’occasione ha preparato una strepitosa crostata alle mele cotogne. Dall’altra parte della strada c’è Ferracuti: pranzerà come sempre da solo, non prima di aver annaffiato le piante del giardino, tutte acquistate ai vivai Tarquini, una sicurezza per qualità e prezzi. Il farmacista del paese, Pennacchioni, è stato invitato dal dottor Lambertucci, il veterinario con cui collabora da tanto tempo. Per il signor Fiori e la signora Marzetti, infine, una giornata di relax alla Vinoteca gestita dalla famiglia Gatti, dove si può contare su una vasta scelta di ottimi rossi. Un’ordinaria domenica marchigiana, si direbbe, se non fosse che si svolgerà a circa 11mila chilometri dalle Marche, dall’altra parte del mondo, in quella che può essere considerata un’incredibile succursale del nostro territorio: Pujato, il paese argentino che ha dato i natali a Lionel Scaloni e che sarebbe rimasto sconosciuto, insieme al suo clamoroso concentrato di marchigianità, se il commissario tecnico della Nazionale ‘albiceleste’ non avesse...