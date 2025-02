Pulcinelli: "Entro marzo vendo e me ne vado"

"Pulcinelli devi vendere, vattene, vattene". Al coro degli ultras della Curva Nord, alla fine si è unito anche quello dei supporters della Tribuna Mazzone e la sensazione è che il malcontento tra il pubblico stia crescendo. Massimo Pulcinelli a fine gara ha affidato ad un post social la sua risposta ai tifosi. "Complimenti alla Ternana – ha scritto in due stories su Instagram – gara senza storia per noi. Sarete accontentati, entro il mese di marzo vendo e me ne vado! Siamo arrivati alla fine". La prova dei bianconeri è stata desolante, con errori difensivi da dilettanti e una reazione più nervosa che tecnica.

Cudini, un brutto Ascoli? "Perdere 3-0 e concedere occasioni alla squadra avversaria, senza che se le sia create, toglie autostima e anche fiducia. Abbiamo concesso tre occasioni nel primo tempo e abbiamo subito tre gol. Ieri avevo detto che i dettagli sarebbero stati importanti e in questo non siamo stati bravi, non siamo stati all’altezza di questa partita; in alcune situazioni siamo stati troppo brutti per essere veri".

Ternana che si è dimostrata più forte ma anche la vostra reazione è sembrata più di nervi che di gioco? "Certo, possiamo dirci tutto ma poi c’è anche la grandissima qualità della Ternana, però oggi è vero che non siamo stati lucidi in alcune situazioni".

Errori di squadra ma anche ‘erroracci’ individuali? "Le scelte individuali pesano, ma non possiamo gettare la croce addosso ai singoli. Poi le letture fanno la differenza, ma oggi come ho detto non siamo stati proprio lucidi nelle giocate". A difesa della squadra è stato chiamato ancora una volta Gianluca Carpani che, alla fine, è il vero capitano in campo: "Chiediamo scusa perché perdere 3-0 in casa non ci sta, neanche con la squadra più forte del campionato – ha subito ammesso – La Ternana va detto che è fortissima, e per quanto ci riguarda dobbiamo continuare a lavorare e a seguire il mister. Non si possono lasciare spazi, anche minimi, alla Ternana perché ha la qualità per metterla dentro. Eravamo reduci dall’ottima prestazione di Pescara, poi oggi arriva questa sconfitta, che già domattina analizzeremo al campo prima dell’allenamento. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare qualcosa in più in alcune situazioni. Se c’è una cosa che mi fa arrabbiare è il terzo gol subìto a pochi secondi dalla fine del primo tempo, sarebbe stato importante andare negli spogliatoi sullo 0-2, avremmo avuto un tempo per recuperare il risultato. La squadra si allena bene in settimana, quindi è una questione di dettagli, dobbiamo compattarci come stiamo facendo".

Valerio Rosa