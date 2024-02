Pulcinelli: "Possiamo cambiare marcia, niente più scuse"

La pesante sconfitta interna incassata col Südtirol è già alle spalle, ma ora l’Ascoli sarà chiamato subito a reagire sul difficile campo del sorprendente Catanzaro. A commentare, sempre via social chiaramente, il momento che stanno vivendo i bianconeri prima della partenza della squadra per il capoluogo calabrese è stato il patron Massimo Pulcinelli. "La sconfitta che fa male – le sue parole -, quella che non arriva per caso ma per i tanti errori commessi. Da qui bisogna ripartire, senza scuse. Solamente se tutti insieme ci assumiamo la responsabilità possiamo cambiare marcia, cambiare punto di vista e soprattutto unirci verso l’obiettivo più importante che ci dobbiamo meritare sul campo di queste ultime 15 battaglie. Forza Ascoli carica, senza scuse!". Il cammino del Picchio, dopo il match programmato al Ceravolo, vedrà arrivare al Del Duca la Cremonese nell’anticipo della 25esima giornata. Due appuntamenti estremamente delicati che potrebbero dire molto sul futuro dell’Ascoli.