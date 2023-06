Pulcini protagonisti in campo e fuori Premiate le squadre

È andata in archivio l’11ª edizione del ‘Memorial Sandro D’Addio’, il torneo di calcio riservato alla categoria Pulcini che la società USA Fermo organizza tradizionalmente a metà giugno presso il campo sportivo ‘D’Addio’ nel quartiere Santa Caterina. "La nostra manifestazione ha una caratteristica forse unica- ha spiegato mister Ismaele Concetti- in linea con lo spirito della società che dal 1985 ha a cuore la crescita umana dei più piccoli prima ancora che quella tecnico sportiva: al termine del torneo non procediamo alla premiazione di un solo vincitore ma consegniamo un trofeo a ogni atleta e offriamo una cena conviviale a tutti i partecipanti, accompagnatori compresi". Dedicata alla memoria del calciatore biancoverde scomparso in giovane età nel ’88 e di cui si è ricordata la generosità e la lealtà alla presenza del fratello Francesco con la moglie Michela, la competizione ha visto la partecipazione di 10 squadre provenienti dalla provincia fermana e maceratese. Oltre ai padroni di casa dell’Usa Fermo, hanno partecipato gli atleti classe 2012-13 della Maceratese, United Civitanova, Borgo Rosselli, Pedaso FC, Civitanovese, Vigor Salesiana, Real Elpidiense, Spes Valdaso, Campiglione, Polisportiva Mandolesi. "Il memorial riguardo al quale abbiamo in serbo alcune novità per il prossimo anno- ha concluso patron Guglielmo ‘Memo’ Mazzoleni- deve il successo agli sponsor, al grande lavoro di mister e collaboratori senza dimenticare lo staff ‘cucina’ capitanato da Natascia che in questi giorni ha accolto i baby calciatori e le loro famiglie. Prossimi appuntamenti presso il GetBy Campus di San Marco alle Paludi, sempre riservati ai giovanissimi, sono: il Fermo Summer, camp di tecnica calcistica per ragazzi e ragazze da 8 a 14 anni (23-25 giugno) e il Camp dei Portieri per le categorie Pulcini- Esordienti- Giovanissimi e Allievi con la supervisione del tecnico federale Paolo Bartoccioni (6-9 luglio)".

Gaia Capponi