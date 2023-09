’Puliamo il mondo’ con gli alunni

La classe 1ªC della scuola Secondaria dell’IC Leopardi di Grottammare, ha avuto l’onere e l’onore, di rappresentare l’Istituto scolastico e la Città di Grottammare nella 31esima edizione dell’iniziativa ambientale svoltasi nei giorni scorsi in tutta la penisola. "Puliamo il Mondo" è l’edizione italiana dell’evento internazionale "Clean up the World" che dal 1993 unisce l’impegno di Legambiente alla buona volontà di associazioni, scuole, aziende, comitati, amministrazioni locali e privati cittadini. I ragazzi e i docenti accompagnatori sono stati accolti nella "Grottammare Dog Beach", a sud della foce del torrente Tesino, dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Alessandra Biocca, dalla presidente del Civico Verde Grottammare Antonella Romoli Venturi e da alcuni volontari in forze al presidio locale di Legambiente. Nel coordinamento dell’iniziativa, il servizio ambiente si è avvalso della collaborazione dell’ufficio Scuola.