"Puliamo il nostro quartiere"

"Ricostruiamo la bellezza del nostro quartiere". Questo il motto scelto dal sestiere di Porta Solestà per l’iniziativa in programma domenica, dal titolo ‘Giallo più Blu’. Si tratta di una mattinata nel corso della quale molti sestieranti gialloblù in collaborazione con gli ‘Angeli del Bello’, si doteranno di pazienza e di tanta buona volontà per pulire i muri imbrattati presenti nel quartiere e restituire decoro ad alcune vie della zona. L’appuntamento, per tutti coloro che intendono partecipare, è fissato per le 9 e si andrà avanti fino all’ora di pranzo. "All’iniziativa hanno aderito le parrocchie di San Giacomo della Marca e di San Bartolomeo e questo ci fa enormemente piacere – spiega il caposestiere di Porta Solestà, Attilio Lattanzi –. Quella di domenica, quindi, sarà una manifestazione che coinvolgerà, in rete, tutto il quartiere. Si tratta di un bellissimo progetto che ci permetterà anche di diffondere la cultura del ‘green’. Non a caso, il giallo e il blu, che sono i colori del nostro sestiere, se miscelati danno vita al colore verde. Tra l’altro, nella locandina dell’iniziativa campeggia un quadrifoglio gialloblù, che da adesso in poi rappresenterà il logo di tutte le nostre manifestazioni dedicate al green e al tema della tutela dell’ambiente".

Matteo Porfiri