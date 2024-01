Pulizia delle strade serale, la protesta dei residenti

Nuovi orari per la pulizia delle strade, tempi certi per l’acquisizione dell’immobile di via Umbria e la riqualificazione di Villa Rambelli: è quanto hanno chiesto i residenti del quartiere Sant’Antonio ai referenti dell’amministrazione comunale, che hanno partecipato all’assemblea pubblica all’oratorio della parrocchia. Cittadini in fibrillazione perché, a causa dell’opera di pulizia delle strade, molti di loro non riescono a trovare parcheggio nelle ore serali. Sant’Antonio è un dedalo di traverse ed è uno dei quartieri più popolosi della città, quindi c’era da aspettarsi una protesta per la carenza di stalli e per la solerzia con cui sono state elevate centinaia di multe nell’arco di pochi mesi, proprio perché molte macchine, al passaggio della nettezza urbana, non sono state spostate. All’incontro hanno partecipato, per il comune, il vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e le consigliere Barbara De Ascaniis e Giselda Mancaniello. Capriotti ha fatto notare che per settimane l’amministrazione ha avvisato i cittadini circa la necessità di lasciare le strade libere per permettere agli operatori di Picenambiente di pulirle. Ciononostante, il quartiere ha chiesto una diversificazione degli orari, magari prevedendo che alcune vie vengano trattate nel corso della giornata, quando molti veicoli sono fuori. Altro argomento trattato è stato il recupero dell’immobile ex Enel di via Umbria, dove un tempo si pensava di trasferire la nuova sede della polizia municipale. "I lavori su quell’edificio sono terminati da tempo – ha spiegato il vicesindaco – e una parte dei locali al suo interno doveva tornare al comune già nel 2016". Tutto, fa capire il comune, dipende dai rapporti con i costruttori. "Stiamo cercando – aggiunge Gabrielli – di portare avanti tutte le azioni giudiziarie e non per far valere il nostro diritto. Qualsiasi avvocato sconsiglierebbe di andare in tribunale, dove i tempi di una risoluzione si allungherebbero". Locali del genere, in pieno centro, potrebbero essere adibiti a spazi per le numerose associazioni che, in riviera, ne hanno fatto richiesta al comune. Anche per Villa Rambelli ci sarà da aspettare: il comune ha incamerato 3,7 milioni dai fondi della ricostruzione, che verranno investiti nell’intervento alla struttura, e 300mila dal Fesr, che invece serviranno a finanziare il restyling del parco. "Siamo ancora nella fase iniziale di stesura del progetto – dice Capriotti – se riuscissimo a chiudere il progetto e ad emanare il bando entro l’anno sarebbe un successo".

Giuseppe Di Marco