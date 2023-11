Pulizia strada, altra strage: oltre 200 multe

Con la prima settimana di novembre è ripreso il ciclo mensile della pulizia meccanizzata delle strade di San Benedetto, per opera del personale della Picenambiente. La polizia municipale ha bissato la serie di multe per le auto in divieto di sosta. Ieri mattina ne sono state elevate 207, da 42 euro, che saranno scontate del 30% se pagate entro 5 giorni dalla data della notifica. Dunque, non è servito a nulla l’eco che ha provocato le circa mille multe elevate nella prima settimana di ottobre, non sono serviti i cartelli fissi di divieto di sosta lungo le vie cittadine interessate dalla pulizia, non sono serviti gli articoli di stampa e non sono serviti gli appelli lanciati dall’amministrazione comunale. Tutto inutile. Ieri mattina lungo le vie del quartiere San Filippo e quelle a ovest della statale Adriatica: Ghirlandaio, Botticelli, Petrarca, Murri e Fusinato, gli operatori hanno trovato oltre 200 vetture in sosta vietata sul lato della strada interessato dalla pulizia.

Oggi tocca alla zona sud, da via Lombroso fino a via dei Mille tratto compreso fra via Cherubini e via Mare compresa piazza Sacra Famiglia.