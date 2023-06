Pullman della Cgil: "La battaglia"

Anche dal Piceno partiranno oggi, alla volta di Roma, un pullman e diverse macchine per rispondere presente all’appello ‘Insieme per la Costituzione’ di cui la Cgil è firmataria insieme a tantissime altre associazioni. "Una voglia di partecipare molto importante, nonostante il caldo di giugno – dice Barbara Nicolai, segretaria generale della Cgil di Ascoli –, ci ha spinti ad organizzare un pullman e diverse macchine per portare la voce del Piceno a Roma, per chiedere il rispetto della Costituzione e per la difesa della sanità pubblica. Questa manifestazione si inserisce in un percorso portato avanti con tantissime associazioni, anche del territorio, per la difesa della Costituzione".