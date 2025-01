’Pulmino amico’ della Misericordia. Un aiuto dagli anziani ai disabili

Presentato ieri mattina, a Grottammare, il nuovissimo ’Pulmino amico’, iniziativa della Misericordia in collaborazione con l’Amministrazione, tanti imprenditori locali che hanno reso possibile la realizzazione del progetto e l’azienda Alter di Monza-Brianza, rappresentata da Alberto Mistò. Pulmino Amico permette a Comuni, Associazioni Onlus e Università di usufruire, in comodato d’uso gratuito a costo zero, di veicoli adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e bambini. Il ricavato proveniente dalle adesioni degli sponsor per l’applicazione del proprio logo sulla carrozzeria del mezzo permette di sostenere interamente i costi di acquisto del mezzo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla consegna hanno partecipato il governatore della Misericordia Alessandro Speca, il vice Alberto De Angelis, l’assessore Monica Pomili, il responsabile ai servizi sociali Igor Vita. Sono state consegnate le targhe di riconoscimento agli imprenditori locali che hanno sponsorizzato il mezzo.