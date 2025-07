Puma, finite le ricerche. I Forestali: nessuna traccia

Gli avvistamenti del presunto puma sembrerebbero essersi di colpo placati nel corso dell’ultima settimana. Se la presenza sulle colline dell’ascolano dello spaventoso felino da un lato aveva generato preoccupazioni e suggestioni tra i residenti di alcune zone della provincia, dall’altro lato invece l’intervento di alcuni esperti del settore quali quelli dei dottori Andrea Bonifazi e Marco Priori avevano invece permesso di rassicurare le comunità risolvendo il rebus dal punto di vista scientifico.

L’ultimo intervento autorevole da noi raccolto nella giornata di ieri è stato quello reso dai carabinieri del gruppo nucleo forestale provinciale di Ascoli. Dal comando il tenente colonnello Giovanni Luzi ha confermato quelle che erano state le tesi di Bonifazi e Priori, intervistati proprio su queste righe e in grado di specificare con estrema precisione perché, sulla base delle orme rinvenute e delle evidenze raccolte, non si poteva assolutamente parlare di un puma bensì di un gatto.

Anche il gruppo nucleo forestale dei carabinieri ha espresso l’impossibilità di poter confermare la presenza di un possibile puma. Per i militari non è stata riscontrata alcuna traccia riconducibile al passaggio di un animale di quel genere nei luoghi in cui, nel corso delle ultime settimane, si erano susseguite segnalazioni e presunti avvistamenti.

Il famoso video, gli scatti, le impronte rinvenute nel terreno, unite alle razzie di polli e tacchini, per i carabinieri non si sposano affatto al modo di agire e di cibarsi di un predatore di quel calibro. Allo stesso tempo il comando ha reso noto che all’interno del territorio provinciale non risultano presenti possessori di puma. Tantomeno è possibile che qualcuno possa averlo introdotto nel territorio provinciale magari attingendo dal traffico illecito di animali. Soprattutto perché se si fosse palesata quest’ultima circostanza sarebbero subito scattate delle indagini sull’intero territorio.

I carabinieri del gruppo nucleo forestale invitano comunque i cittadini a prestare sempre attenzione quando ci si trova in luoghi lontano dagli abitati e in cui si potrebbe entrare in contatto con la fauna selvatica: non nutrire gli animali, sia per la loro salute che per non abituarli a vedere le persone come fonti di cibo, e trattarli con rispetto (senza correr loro dietro magari per un selfie).

Dopo quasi un mese e mezzo di preoccupazioni, accurate analisi e precisi interventi scientifici, ecco quindi che il famoso puma del Piceno potrebbe prepararsi a lasciare una volta per tutte i boschi ascolani, riconsegnando quindi serenità ai residenti dei luoghi interessati.

Massimiliano Mariotti