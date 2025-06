Ascoli Piceno e il ‘puma’, i residenti di Galligiano: “Non è giusto deriderci”

Ascoli Piceno, 26 giugno 2025 – La paura e il timore continuano ad albergare nella frazione di Galligiano, la zona in cui nel corso delle ultime settimane sarebbe stato avvistato il puma di cui si continua a parlare in città e non solo. “Non cerchiamo notorietà, ma non ci piace essere derisi come sta accadendo in questi giorni”, spiegano alcuni residenti del posto.

Assieme a Fabio che con la sua famiglia vive proprio a due passi dal pollaio, dove il felino avrebbe ucciso e smembrato qualche tacchino, abbiamo ripercorso la serie di avvistamenti avvenuti proprio a ridosso della sua abitazione. “Il primo è avvenuto proprio qui di fianco a casa nostra ed era precisamente il 28 maggio – spiega –, poi c’è stata la seconda segnalazione a Mozzano e a seguire nuovi avvistamenti avvenuti di nuovo qui attorno alle nostre case. Tre giorni fa era nuovamente tornato e a vederlo è stata mia moglie. Ieri sera (martedì ndr) ci dicono che sia stato nuovamente visto nei pressi di Venarotta, esattamente a Capodipiano, e sarebbe stata fatta una segnalazione alla caserma dei carabinieri del posto. Il video mandato in onda in alcune trasmissioni tv di Rai e Mediaset è stato girato da mia figlia a distanza di circa duecento metri da quella scarpata che si vede”.

Alcuni versi di una certa entità uditi nell’ampio spazio verde circostante all’abitazione, la sagoma accovacciata sotto una pianta di olivo, poi uno scatto fulmineo. In preda al terrore chiaramente la signora ha cercato di rifugiarsi a casa dei genitori che vivono di fronte. “La razzia del pollaio è accaduta la sera tra sabato 7 e domenica 8 giugno – prosegue –. Era già stato avvistato il giorno precedente da mia moglie che aveva sentito questo miagolio molto più accentuato rispetto a quello di un gatto. Alla vista della sagoma schizzata via con una rapidità pazzesca è andata nel panico. Dopo questi avvenimenti così abbiamo chiesto al sindaco di incontrarci per spiegarci cosa stesse realmente accadendo. Il dottor Filipponi dell’Ast ha capito bene la situazione e ha dispiegato tutte le misure necessarie per cercare di individuare le tracce dell’animale. Successivamente così sono state fatte delle battute con droni, qui nell’area sono state posizionate almeno 7-8 foto trappole. Vivo qui da 18 anni ma una cosa del genere non l’ho mai vista”.

Tutti sperano che la vicenda si rivolva quanto prima e che si possa tornare a trascorrere le giornate con serenità. “Vogliamo ritrovare soltanto un po’ di tranquillità – aggiunge Michele Martelli –, speriamo davvero che questa storia si esaurisca prima possibile anche se ci hanno detto che ci vorrà del tempo per catturarlo”.

Sui social è una star

Ironia social: il meme del puma che sorseggia uno spritz in piazza del Popolo ad Ascoli

L’estate ascolana ha indubbiamente trovato una sorta di superstar e si tratta del famigerato ‘puma’. Un pericolo concreto o una psicosi divenuta contagiosa a tutti i livelli? Il grande rebus che alimenta l’opinione pubblica è proprio questo. Se da un lato ci sono esperti di scienze naturali che affermano quanto, a loro modo di vedere, gli elementi raccolti non possono condurre ad affermare si tratti di un puma, dall’altro invece c’è chi racconta con assoluta convinzione di averlo visto con i propri occhi muoversi repentinamente a ridosso della sua abitazione.

In attesa che i carabinieri del reparto forestale e l’Ast intervenuti riescano a fare luce in merito, le visioni condivise continuano ad essere le più disparate. Soprattutto sui social dove in questo periodo si sono accese vere e proprie discussioni in merito. In molti però non hanno perso l’occasione per ironizzare su quanto sta accadendo. Tanti i post realizzati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale che ritraggono il famoso puma nelle pose più curiose. La più nota resta quella dell’animale sulla seggiola da mare seduto sul ciglio della strada dinanzi al cartello del comune di Venarotta con occhiali da sole e mojito in mano. Un altro scatto particolare invece è quello che lo vede seduto in piazza del Popolo intento a consumare uno spritz nel cuore del suggestivo salotto cittadino.