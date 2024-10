"Puntare sui ragazzi è necessario per il futuro"

Nazzareno Zè Migliori è stato presidente dell’Associazione Carnevale di Ascoli ma è soprattutto ideatore e Presidente di Giuria del referendum ‘L’Asene che Vola’ che da ben 35 anni affianca il concorso mascherato ufficiale. Nato da una gag creata assieme al compagno di avventura Francesco Mazzocchi, l’Asene che Vola è diventato una specie di ‘Oscar del Carnevale’ ambito da tutti coloro che partecipano alla kermesse ascolana. Ebbene anche L’Asene che Vola da alcune edizioni ha aperto le porte ai ragazzi con il referendum ‘L’Asene che Volerà’ destinato proprio ai ragazzi, a quelli che magari si affacciano per la prima volta alla ‘mascherata in piazza’

Zè Migliori cosa ne pensa di questa idea dell’Associazione del Carnevale di aprire le porte alle Associazione Giovanili?

"La trovo una grande idea che condivido e voglio fare un plauso al Presidente Marco Olori per aver introdotto assieme a tutto il direttivo, questa novità. Il Carnevale di Ascoli ha bisogno di spalancare le porte ai giovani per un coinvolgimento attivo e di collaborazione dal punto di vista organizzativo. Un’apertura alle nuove generazioni e, in particolare, alle associazioni giovanili che vorranno fare un passo avanti e rendersi utili nella preparazione delle prossime edizioni della kermesse ascolana. E’ un modo per rendere partecipi anche nella fase preparatoria, oltre quella della partecipazione in maschera indispensabile per dare il giusto ricambio generazionale a chi come me ha fatto il suo tempo ma ha comunque ancora voglia di mascherarsi. Una iniziativa indispensabile per il futuro del nostro Carnevale".

Voi come Asene che Vola già da qualche anno avete aperto ai giovani: come sono i risultati?

"Devo ammettere che come è accaduto per il referendum vero fatto con i tagliandi pubblicati sulle pagine del Resto del Carlino e consegnati alla Gastronomia Migliori o alla redazione del quotidiano in via Vidacilio, anche quello dell’Asene che Volerà è piaciuto molto. Così come il premio indetto da Giulio ‘Passarò’ Di Cola assegnato al giovane più promettente. Sono state due idee che hanno allargato la partecipazione solitamente riservata alle maschere singole o alle coppie soprattutto se non iscritte al concorso mascherato".

In effetti l’Asene che Vola era nato in contrapposizione al Concorso Mascherato?

"E’ nato per premiare la maschera più gradita dal pubblico e per mettere in difficoltà i giurati del concorso Mascherato che troppo spesso facevano vincere sempre gli spessi protagonisti".

v.r.