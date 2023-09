Punteruolo rosso, continua la lotta

Sul lungomare di Grottammare è iniziata la potatura e la messa in sicurezza delle palme. La squadra dei potatori in verticale, composta da due operai del Comune, dotati di specifiche attrezzature, è partita dalla rotatoria di via Ballestra verso sud, impegnata nella potatura delle palme Washingtonia. Ieri mattina è stata abbattuta una palma attaccata dal punteruolo rosso mentre un’altra, nella zona del Parco dei Principi, è stata "capitozzata" nella speranza che possa salvarsi. I muratori sono ancora impegnati nei ritocchi da eseguire nelle sedi scolastiche, mentre con la ruspa vanno avanti i lavori di livellamento delle dune sulle spiagge e nella zona dello stoccaggio dei sassi a sud della foce del Tesino. Dalla prossima settimana avranno inizio i lavori di sistemazione delle strade bianche collinari, in particolare quelle che attraversano la collina di Montesecco.