Punteruolo rosso, endoterapia su una palma

Continuano gli esperimenti a livello nazionale per combattere il punteruolo rosso. Sotto osservazione una palma del lungomare di Grottammare, sottoposta a un trattamento sperimentale per testare un nuovo protocollo di endoterapia nella lotta al coleottero. La prova è eseguita a titolo gratuito dalla ditta G.E.A. di Verona, realtà autorizzata all’applicazione del sistema "tree care" per l’impiego del principio attivo emamectina benzoato nel contenimento delle infestazioni da Punteruolo rosso. L’emamectina benzoato

è una sostanza di derivazione naturale, le cui molecole

sono prodotte dalla fermentazione di un microrganismo presente nel suolo (streptomyces avermitilis). Il trattamento realizzato in endoterapia non prevede dispersioni nell’ambiente.

"La palma è stata scelta tra quelle che finora non sono state sottoposte ad alcun trattamento preventivo, proprio per verificare

l’efficacia del metodo

proposto – spiega la responsabile del servizio Ambiente, Elisa Mauro – La tecnica prevede l’esecuzione di quattro fori alla base della pianta, distribuiti su tutta la circonferenza dell’albero, all’interno dei quali viene iniettata una soluzione insetticida che persiste all’interno dell’albero per circa 12 mesi".