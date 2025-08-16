Punto a cena da un calabrone, muore professore

Ascoli, 17 agosto 2025 – Tragedia durante la festa di Ferragosto nella campagna di contrada Marezi a Massignano. Punto da un calabrone, è morto il professor Emidio Leonetti, che avrebbe compiuto 70 anni mercoledì prossimo. E’ accaduto nell’ora di cena mentre tutta la famiglia, con alcuni amici, era radunata attorno alla tavola imbandita all’aperto davanti all’abitazione.

Emidio Leonetti, che aveva insegnato all’Ipsia di San Benedetto nella sezione Odontotecnici, abitava a Cupra Marittima ed aveva anche la casa di famiglia in campagna, dove la sera di Ferragosto si sono ritrovati per trascorrere qualche ora insieme. Forse richiamato dalla luce, all’improvviso è comparso il calabrone che ha punto l’ex docente. All’inizio sembrava che tutto potesse risolversi con un po’ di dolore poi sono arrivati i sintomi di malessere ed è scattata subito la richiesta di soccorso al 112. Sul posto è arrivato l’equipaggio della potes partita dall’ospedale di San Benedetto con i sanitari pronti ad intervenire.

L’uomo era ancora vigile poi all’improvviso è andato in arresto cardiologico provocato dallo shock anafilattico. Una reazione allergica grave che porta rapidamente a sintomi come difficoltà respiratorie, gonfiore della gola, abbassamento della pressione sanguigna con arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno fatto l’impossibile per strappare l’uomo alla morte praticando settanta minuti di manovre rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare. Il cuore non ha ripreso a battere ed i sanitari si sono dovuti arrendere tra la disperazione dei familiari: la moglie Giovanna, le figlie Stefania e Michela i cognati ed i nipoti. Attoniti e increduli di fronte a un dramma così devastante. I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella Chiesa di San Basso. Il feretro partirà alle 15,30 dalla casa di contrada Marezi dove si è consumata la tragedia.