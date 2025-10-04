Punto da insetto al mercato. Uomo soccorso dal 118

Allarme al mercato infrasettimanale di San Benedetto per una persona punta da un insetto. Gli episodi accaduti di recente, purtroppo anche nel nostro territorio, creano forti preoccupazioni in chi viene accidentalmente punto da un calabrone o da un’ape, temendo di essere allergici a certi veleni che possono creare uno shock anafilattico. Ieri un uomo di 60 anni, residente in riviera, è stato punto da un insetto, probabilmente da una vespa, mentre si trovava fra le bancarelle in piazza Garibaldi. Paura, dolore e forse anche una reazione allergica, hanno fatto scattare immediati soccorsi da parte del 118 che ha inviato un equipaggio della potes. Senza perdere tempo, il medico ha somministrato al paziente una fiala di farmaco per neutralizzare l’eventuale reazione allergica.

L’uomo è stato messo su una barella ed accompagnato al pronto soccorso in osservazione. Un evento che ha evidenziato due problemi: il primo relativo alla paura che si innesca dopo il decesso dell’uomo punto da un calabrone la sera di Ferragosto nella campagna di Massignano, il secondo la difficoltà per i soccorritori di raggiungere le vie interessate dal mercato. Ieri l’equipaggio della potes ha dovuto lasciare l’ambulanza in un vicolo adiacente alla piazza Garibaldi e raggiungere l’uomo a piedi portandosi dietro, barella, borsone dei farmaci, defibrillatore e quant’altro necessario per un simile intervento.

Marcello Iezzi