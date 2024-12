Punto di ascolto al Mazzoni. Una casa per le associazioni:: "Volontariato fondamentale"

Nuovo Punto di ascolto, all’ospedale Mazzoni, delle associazioni di volontariato facenti parte del Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il nuovo Punto di ascolto è operativo nella hall del nosocomio ascolano. I Comitati di partecipazione sono costituiti dai rappresentanti della parte istituzionale sanitaria e dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute. Nei due Punti di ascolto aperti nell’Ast di Ascoli i cittadini possono recarsi per conoscere meglio il mondo del volontariato, le attività di ogni singola associazione e la loro sfera di azione, e per decidere, eventualmente, se partecipare attivamente nell’ambito dello stesso, ma anche per chiedere informazioni su come affrontare i problemi legati alla sanità. Le associazioni facenti parte del Comitato di partecipazione dell’Ast di Ascoli sono Ada, Acli, Admo, Aido, Ail, Aipd, Aism, Amar, Anffas, Antidroga picena, Anchise, Insieme, Avis, Avulss, Bianco Airone, Cento soccorso, Cittadinanzattiva-Tdm, Croce rossa, Croce azzurra, Croce blu, Croce verde, Cuore piceno, Delta, Ens, Hozho, Il Sole di Giorgia, Iom Ap, Uici, Iris insieme a te, La Meridiana, l’Amico fedele, Michele per tutti, La Misericordia, Psiche 2000, Raggio verde, Aita, Paraplegici Marche. "Il mondo del volontariato – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini – è un partner fondamentale per la sanità. La direzione aziendale ne riconosce pienamente il valore e, proprio per questo motivo, ha messo a disposizione delle associazioni, per il Punto di ascolto, un luogo come l’ingresso dell’ospedale". I due Punti sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.