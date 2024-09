Pupi Avati, Maric e Sara Doris. Ecco gli ospiti dell’Asculum festival

Tutto pronto per la quarta edizione di ’Asculum Festival’: evento dedicato alla cultura e alla crescita personale. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre i teatri, i palazzi e i luoghi più belli di Ascoli ospiteranno incontri, seminari e performance teatrali portando nella città delle Cento Torri oltre 6mila persone. Il Festival, promosso dall’Associazione DireFare e a cura di Life Strategies, ha dato seguito a quell’evento creato otto anni fa dall’allora assessore comunale alla cultura Giorgia Latini. Un’edizione incentrata quest’anno sul tema del Destino, con ben trenta protagonisti. "Asculum Festival è un appuntamento al quale ci sentiamo ormai tutti vicini – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti affiancato dall’assessore Donatella Ferretti – perché esprime la vivacità stessa della nostra città". Soddisfatta l’onorevole Giorgia Latini: "Asculum Festival – ha sottolineato – ha reso ormai la città di Ascoli il centro nazionale per la crescita personale, un vero polo di attrazione". E soddisfatto anche Marcello Mancini co-fondatore di Life Strategies: "È incredibile come ogni anno Asculum Festival cresca in modo esponenziale – ha ammesso – e ciò dimostra che quando si costruisce un evento, la valorizzazione del territorio diventa un fatto concreto". Il festival si aprirà venerdì 13 settembre con la storia di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, raccontata da sua figlia Sara, Alle 21, al Teatro Ventidio Basso, lo scrittore Alessandro D’Avenia porterà la sua ’Odissea’.

Fitto il programma di sabato 14, che spazierà dall’intelligenza artificiale con Emanuele Frontoni e Andrea Fontana, al tema della felicità con il noto prete-influencer Don Alberto Ravagnani. Uno spazio speciale sarà dedicato ai giovani: insieme al creatore delle Winx, Iginio Straffi. Un altro spazio sarà dedicato ai genitori con il supporto della scrittrice Cristina Dell’Acqua e di Stefania Garassini. Si parlerà, inoltre, di cultura della vittoria, insieme a Pasquale Gravina, uno dei più forti giocatori di pallavolo italiani, con Beppe Salmetti e Riccardo Poli, speaker radiofonici.

Alle 19, per la serie ’Vite Straordinarie’, a quasi 10 anni dalla morte di Pino Daniele, sua moglie Fabiola Sciabbarrasi, ripercorrerà le tappe della loro vita insieme accompagnata dalla musica dellla ‘Macapea Band’, fondata dal chitarrista Massimo Di Matteo. E nella serata lo scrittore Igor Sibaldi presenterà il suo nuovo monologo Guerra e Pace. Il gran finale del festival sarà, con un grande e atteso evento che avrà come protagonisti il regista Pupi Avati, il campione mondiale di apnea Mike Maric e la scrittrice Mapi Danna.

Valerio Rosa