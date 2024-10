"Qual è la situazione al Ciarrocchi?" Il consigliere Bagalini solleva preoccupazioni sull'agibilità del campo 'Ciarrocchi' e critica l'amministrazione per il presunto scarso interesse verso le strutture sportive cittadine. Si prospetta un incontro per discutere dell'affidamento diretto alla Us Sambenedettese, con un progetto di riqualificazione in fase di valutazione.