Nel Piceno si ricerca quality manager nella produzione industriale, under 35, in possesso di diploma o laurea ad indirizzo tecnico per attività di supporto al responsabile in ambito ambiente sicurezza e qualità (redazione modulistica tecnica, attività di monitoraggio ecc...). Si propone lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. Si ricerca, sempre nel Piceno, manutentore di impianti fotovoltaici per manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici lato ac e dc, manutenzione cabina mt. E’ richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Ancora, si ricerca addetto o addetta customer service, con al massimo 29 anni e ottima conoscenza della lingua inglese per lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. Per ulteriori informazioni su questi annunci o per candidarsi rivolgersi al Centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0735/655600.