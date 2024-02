Quando il sogno diventa realtà

Il 28 novembre nel plesso Ascolani è venuta a trovarci Eva Maria Capriotti, una raggiante poetessa grottammarese, che ci ha spiegato come è riuscita a trasformare il suo sogno nel cassetto in realtà. L’autrice, con sincerità ed ironia, ci ha rivelato che già da bambina aveva l’abitudine di scrivere un diario emozionale, che l’ha accompagnata per molto tempo. Sebbene non abbia mai intrapreso degli studi letterari, Eva ha sempre continuato ad appuntare gli infiniti versi che misteriosamente prendevano forma nella sua testa. Alcuni anni fa, ormai mamma ed agente immobiliare, una cliente l’ha spinta a realizzare il suo sogno: pubblicare. Nonostante i molti dubbi, la poetessa ha deciso di provarci e, quando ha ricevuto il calore e l’affetto del pubblico, ha capito di aver fatto la scelta giusta. Per avvicinare i più giovani alla poesia, l’autrice ha iniziato a scrivere i suoi versi sul portone che possiede vicino ad un liceo di Ripatransone. Da quel momento, anche gli studenti hanno iniziato a condividere i loro pensieri più profondi, come un’eco di tante storie desiderose di essere ascoltate.

Classe 2E - Plesso Ascolani