Quando il turismo è per tutti Quattro itinerari inclusivi per scoprire il territorio

Turismo accessibile a tutti con ‘All inclusive’ da Ascoli alle Marche. Due i giorni interamente dedicati alla diffusione di progetti e conoscenze esperienziali allestiti da Comete impresa sociale e La casa di Asterione con il prezioso supporto dell’amministrazione comunale e volti a favorire un confronto trasformativo e strategico diretto tra istituzioni, stakeholder e terzo settore per un’offerta turistica reale. "Stiamo lavorando in questa direzione da tempo e l’obiettivo è quello di sviluppare nuovi progetti per rendere la nostra città accogliente a 360 gradi" ha commentato il vice sindaco Gianni Silvestri nella conferenza tenuta ieri mattina in sala De Carolis-Ferri. Su questa importante tematica prosegue l’importante impegno profuso dall’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni che ha aggiunto: "In questo periodo stiamo vedendo tantissimi cantieri in città e molti di questi sono stati avviati per cercare di abbattere le barriere architettoniche esistenti. Credo sia prezioso poter favorire una visita del centro storico e dei nostri monumenti in maniera con un’accessibile in grado di abbracciare tutti. Le difficoltà ci sono, ma stiamo continuando a lavorare per superarle. Avviate anche delle collaborazioni con gli altri comuni della regione". Immancabile appuntamento per sabato 15 nella Bottega terzo settore di corso Trento e Trieste con l’incontro che concluderà il progetto ‘OspitalitAscoli, per una città accessibile’, finanziato dai fondi Por Fesr 2014-2020 e volto ad aprire un confronto culturale e sociale su buone pratiche e progetti marchigiani. La giornata sarà suddivisa in 5 sessioni tematiche coordinate da Roberto Vitali in sinergia con l’Unicam: operatori di settori si confronteranno su politiche, strategie e visioni. "Vogliamo che Ascoli diventi una città inclusiva e aperta a chiunque – sostiene Roberto Paoletti di Comete impresa sociale e La casa di Asterione -. Per fare ciò sono necessari servizi e strutture adeguate, comprendendo ristorazione e ospitalità". Domenica 16 la città sarà animata da ‘I fantastici quattro’ con tour inclusivi alla scoperta di musei e i maggiori luoghi di interesse del centro storico. La visita sensoriale al museo archeologico statale con ‘un altro modo di vedere’, l’arte della ceramica, la camminata dei musei sulle orme di Osvaldo Licini e, infine, ‘passeggiamo, coloriamo in Ascoli’ con il laboratorio pittorico al polo Sant’Agostino.

Massimiliano Mariotti