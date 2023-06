Quando l’Ascoli calcio rovinò la festa di Berlusconi

Ascoli, 12 giugno 2023 – La storia di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan morto oggi, si lega alla città di Ascoli per uno ‘scherzetto’ che i bianconeri del Presidentissimo Costantino Rozzi fecero al debuttante patron della compagine rossonera. Il 14 settembre 1986, Silvio Berlusconi iniziò infatti la sua prima stagione in serie A da presidente del Milan. Allo stadio Meazza-San Siro c’erano 60 mila spettatori per assistere all'inizio di un'epoca. L’avversario era proprio l'Ascoli, appena tornato in massima serie grazie alla straordinaria cavalcata guidata dal tecnico Vujadin Boskov che aveva poi ceduto la panchina al suo vice Aldo Sensibile, accettando di allenare la Sampdoria con cui conquistò poi lo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa e la Coppa delle Coppe.

Il gol di Massimo Barbuti al Milan

Il nuovo Presidente del Milan atterrò sul prato di San Siro in elicottero, mentre risuonava la ‘Cavalcata delle Valchirie’ e il presentatore Cesare Cadeo scandiva la cerimonia. Silvio Berlusconi in realtà era stato nominato presidente qualche mese prima, il 24 marzo. Aveva preso la squadra sull'orlo del fallimento da Giussy Farina. In panchina per i rossoneri c’era il Barone svedese Niels Liedholm con Agostino Di Bartolomei in mezzo al campo, per la sua ultima stagione in serie A. In estate erano arrivati Donadoni, Bonetti, Galderisi, Massaro e Galli, e si affacciavano in prima squadra i vari Evani, Maldini, Baresi. Mettere insieme i diversi gruppi, però risultò complicato anche per il Barone Liedholm, che fece fatica almeno inizialmente a perseguire i sogni di gloria del nuovo presidente. E l’Ascoli ne approfittò. Il centravanti bianconero per l’occasione era un bomber di provincia e di serie minori, e che mai aveva giocato in serie A. Ma quel giorno Massimo Barbuti scrisse una delle più belle pagine della storia ultracentenaria dell’Ascoli Calcio.

Massimo Barbuti, di Pontetetto (Lucca), una vita a girare campi di provincia (Spezia, Parma, Taranto, Foggia…) lasciando sempre il segno con tantissime reti. Il gol di San Siro contro il Milan di Berlusconi, però, è rimasto negli annali del calcio. Una ‘perla’ a 28 anni, forse troppo tardi per poter aspirare a club più prestigiosi. «Una rete che mi fruttò 8 milioni – ha poi raccontato l’ex attaccante bianconero – con il premio partita che mi fu pagato dall’incredulo, ma entusiasta Presidente Costantino Rozzi. Una domenica di gloria dopo una partita vissuta tutta a difendere il prezioso 0-0. Ci schierammo con un 8-1-1 con io da solo davanti a tutti e il talentuoso fantasista irlandese Liam Brady a fare da rifinitore. Il mister si era raccomandato di tener palla, di perder tempo e consentire alla difesa di respirare. Un minuto prima del gol, Pietro Paolo Virdis aveva colpito il palo. Poi ecco che a centrocampo Brady conquista un pallone e con il suo magico sinistro mi lancia in profondità.

La palla indirizzata verso il vertice destro dell’area di rigore sta dirigendosi all’altezza della bandierina. Franco Baresi è in anticipo, ma io, sull’esterno, al secondo rimbalzo da posizione angolatissima non ci penso su due volte e tiro in porta. Come facevo da bimbo sul sagrato della chiesa. Presi la palla di collo pieno, mentre calava, con tutta la forza che avevo. Ne venne fuori una parabola strana con la sfera che si abbassò in maniera repentina andandosi ad infilare a fil di palo alle spalle del portiere Galli. Mi resi conto del gol soltanto quando venni travolto dall’abbraccio dei compagni. Nella ripresa ci strinsero d’assedio: salvataggi sulla linea, mischie, palle gettate in tribuna. Allo scadere avrei potuto segnare una doppietta se non avessero fischiato un fuorigioco inesistente su un lancio millimetrico di Trifunovic. Soltanto alla fine - ricorda Massimo Barbuti - mi resi conto di aver compiuto un’impresa mandando il ‘Diavolo all’inferno’ sotto gli occhi dell’incredulo Silvio Berlusconi. Gli rovinammo davvero la festa del debutto e ogni volta che poi l’ho incontrato me lo ha sempre ricordato: Diavolo di un Barbuti!!!”.