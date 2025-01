Quando le potature fanno danni

Ascoli servizi comunali, Ecoinnova e Comune hanno avviato la manutenzione ordinaria di potatura di alberi ad alto fusto nei principali quartieri cittadini. "Questa operazione – spiegano –, resa necessaria dalle recenti avversità atmosferiche e dal naturale ciclo vitale degli alberi, ha come obiettivo principale la tutela della pubblica incolumità e il mantenimento del verde urbano. Al fine di ridurre i rischi di cedimento, si ritiene necessario pertanto, effettuare la potatura della chioma e la rimozione di eventuali rami morti o malati, per aumentare il fattore di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Il piano potature riguarderà viale Marconi, viale Treviri, Lungo Castellano, viale Croce e via Piave, per un totale di circa 200 esemplari arborei".

Il comitato proprio sulle potature mette in guardia: "In viale Vellei innumerevoli esempi di potatura mal fatta, lasciando monconi che le piante non riescono a cicatrizzare (nella foto di fianco il rosso indica come sarebbero dovuti essere effettuati). Prima, si capitozzava la ramificazione primaria, adesso quella secondaria, ma, se non dai obliquità ed aderenza al taglio, fai gli stessi danni. Si tratta di apprendere la potatura di ritorno: sono pronto a collaborare e – conclude uno dei membri – insegnargliela".