Quando libertà è partecipazione: continuano gli incontri nei quartieri

Stanno assumendo un maggiore interesse le "Giornate della partecipazione" nel comune di Grottammare. Nella prima riunione con la partecipazione dei cittadini del centro, la sala del consiglio comunale era completamente piena. Al centro delle richieste dei residenti, la maggiore attenzione alle manutenzioni e al decoro urbano. Domani, lunedì, si replica, alle ore 21,15 nel Bocciodromo comunale di via S. Carlo con i residenti della Valtesino, Bore Tesino, Bernini lato ovest, San Martino, Cilea, Volta e Galilei. Secondo una procedura ormai consolidata, l’incontro si è aperto con l’intervento del sindaco, alla presenza di tutti i membri di Giunta, che ha illustrato il Bilancio, poi i lavori già eseguiti e quelli in corso. Alessandro Rocchi ha poi lasciato più spazio agli interventi dei residenti per cercare di capire fino in fondo i problemi dei vari quartieri, le cose più urgenti da fare e anche qualche suggerimento per migliorare la vita dei cittadini. Com’era prevedibile, al primo posto la questione della manutenzione e della pulizia della città, a seguire è stata evidenziata la difficoltà a rapportarsi con gli Uffici comunali, la sistemazione di alcuni tratti di manto stradale, la sincronizzazione dei semafori lungo la statale Adriatica, per la verità più volte sollecitata e mai presa in considerazione e poi la revisione di alcuni sensi unici. Presente all’assemblea anche il consigliere delegato alla Partecipazione, Marco Tamburro: "Nell’era contemporanea, la partecipazione politica assume un ruolo cruciale nella costruzione di comunità forti e resilienti – afferma il consigliere Tamburro - La partecipazione attiva in queste riunioni crea un legame più stretto tra i residenti e le istituzioni politiche locali, incoraggiando il coinvolgimento civico e riducendo il tradizionale rapporto di tipo cliente-fornitore tra i cittadini e l’amministrazione comunale".

Marcello Iezzi