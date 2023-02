"Quando lo uccisero mio padre non parlò per una settimana"

"Quando morì il generale Dalla Chiesa, mio padre non parlò per una settimana". Dopo aver sconfitto il terrorismo rosso, il generale verrà nominato prefetto di Palermo, dove sarà assassinato dalla mafia il 3 settembre ’82. "In quel periodo, ho assistito a diverse telefonate – riflette Pietro –. In una, papà mise in guardia il generale: ‘Stai attento, in Sicilia ti fanno la pelle’. E Dalla Chiesa rispose ‘Non mi hanno fatto paura i tedeschi, figurati se mi fanno paura i mafiosi’". A quel punto, "papà ribatté: ‘Te la faranno di nascosto, i mafiosi. Tu nemmeno sai cosa ti succede mentre cammini per strada’". La risposta del futuro prefetto fu da brividi: ‘Oh Spartaco, ma tu davvero pensi che io non sappia che mi mandano a morire?’. Una delle ultime cose che fece il generale fu quella di preoccuparsi di Pietro Perini, figlio dell’amico con cui condivise la resistenza: "Venni chiamato per il servizio militare – racconta Pietro –. Dovevo partire per Caserta e chiedemmo al generale se fosse possibile rimanere ad Ascoli, così da aiutare nell’attività di famiglia. Dalla Chiesa disse ‘Vedrò cosa posso fare’". Il generale verrà però mitragliato 6 giorni prima della partenza di Pietro: "Il 9 settembre ’82, arrivò un fonogramma con un cambio di destinazione. Fu una delle ultime cose che fece il generale prima di morire".