Quanta bellezza al corteo Spazio alle castellane

Cresce l’attesa per il corteo storico di sabato prossimo, nell’edizione in notturna della Quintana, e altri castelli hanno svelato i nomi delle rispettive castellane. Tra questi c’è anche Folignano che ha scelto Raffaella Rosati. Quarant’anni, sposata da sedici con Andrea Ripani, parrucchiera e mamma di due splendide figlie, Giada e Maya di 14 e 10 anni, Raffaella vive da sempre nella frazione di Villa Pigna. "Sono felice e orgogliosa di rappresentare il castello di Folignano – rivela la ‘signora’ –. Insieme a me sfilerà anche mia figlia Giada come damigella". Castorano, invece, ha scelto la 29enne insegnante Tamara Ubaldi. Da un po’ di tempo la ‘signora’ castoranese vive a Parma e lavora a Modena, in una scuola primaria, ma è sempre rimasta legata alle sue radici. Il borgo montano di Montemonaco, invece, verrà rappresentato dal fascino e dal sorriso di Simona Milani. La 49enne, infatti, sarà la castellana per le due Quintane. Madre di due ragazzi, Lorenzo di 19 anni e Marco di 17, Simona lavora in fabbrica da più di trent’anni, è sposata con Gianni e ha ammesso di non vedere l’ora che arrivi la sera del corteo. Poi, il castello di Montegallo ha scelto come castellana la 39enne Valentina Santini, che lavora ad Ascoli come barista da ‘Tirabbesciò’ a piazza Roma. Infine, il castello di Monte San Pietrangeli verrà rappresentato dalla castellana Irene Peverati. Trentunenne, nel piccolo comune fermano è anche consigliera comunale.

Matteo Porfiri