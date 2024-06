Quante sfide nel Piceno. Da Comunanza a Monteprandone, i candidati in campo

Alle 15 di oggi pomeriggio i seggi elettorali di tutta la penisola apriranno le porte agli elettori per decidere le sorti del Parlamento europeo e di molti Comuni italiano. In zona, oltre ad Ascoli, sono 21 le località in cui i cittadini sono chiamati al voto. Iniziamo la disamina dal comune meno popoloso: a Palmiano si potrà scegliere tra Emidio Ortolani di ‘lista democratica per Palmiano’, Marco Mariani di ‘Palmiano e C.s. Pietro uniti’ o Gianluca Capriotti di ‘Civica’, i tre candidati sindaci. A Maltignano due sono i candidati: Armando Falcioni, con ‘Democrazia e trasparenza’ e Claudio Flamini con ‘Visione comune’. Anche Folignano al voto, la scelta sarà tra Matteo Terrani di ‘Folignano bene comune’ o Peppe Paci sostenuto dalla lista ‘Cambiare per crescere’. Spostandoci a Comunanza, i nomi dei due avversari sono: Domenico Sacconi di ‘Comunanza tocca a te’ e Alvaro Cesaroni di ‘Tutti insieme 2024’. Si vota anche ad Offida, dove Luigi Massa di ‘Offida, solidarietà e democrazia’ e Adalberto Massicci di ‘Obiettivi comuni per Offida’ si contenderanno i voti degli elettori. E poi c’è Castorano con una sfida tutta al femminile tra Rossana Cicconi di ‘Uniti con coraggio per Castorano’ e Bianca Speca di ‘Insieme per Castorano’. A Colli, Andrea Cardilli di ‘Liberamente Colli’ e l’ avversaria Claudia Capriotti di ‘Democraticamente insieme’ si disputeranno le schede, mentre a Monsampolo e Spinetoli il duello viene a mancare, con la ricandidatura dei due sindaci uscenti che dovranno battere il quorum. Unico candidato per Monsampolo, con Massimo Narcisi di ‘Progetto Comune’, e unico candidato anche a Spinetoli, con Alessandro Luciani di ‘Solidarietà, lavoro e partecipazione’. A Roccafluvione invece si torna a gareggiare, con ben 4 candidati: Emiliano Sciamanna di ‘Insieme per il cambiamento’, Francesco Leoni di ‘Leoni Francesco’, Guido Ianni di ‘Uniti per Roccafluvione’ e Emidio Angelozzi di ‘Viviamo Roccafluvione’. Anche a Monteprandone la sfida con manca, con Martina Censori di ‘L’altra Monteprandone’, Emidio Del Zompo di ‘Noi Moderati’ e Sergio Loggi di ‘Cittadini in Comune’. Stessa situazione anche a Carassai, ma con Gianfilippo Michetti di ‘Viviamo Carassai’, Tiziana Pallottini di ‘Tutti per Carassai’ e Vincenzo Polini di ‘Nuovi orizzonti per Carassai’. A Montefiore dell’Aso sceglieranno tra Lucio Porrà di ‘Famiglia verso i 5 Colli’ e Nazzareno Ciarrocchi con ‘Cambiamo’. Rotella propone invece Giovanni Borraccini di ‘Libertà è partecipazione 3.0’ come unico candidato, così come Castignano con Fabio Polini di ‘Uniti per costruire’, a differenza di Montemonaco dove a sfidarsi saranno Francesca Grilli di ‘Avanti insieme’ e Elio Costantini di ‘Lista Civica’. Giornate di scelta anche per i 500 cittadini di Montedinove, che potranno scrivere un x sul nome di Pietro Mazzoni di ‘Insieme per Montedinove’, o Antonio Del Duca di ‘Unità e partecipazione per Montedinove’. A Montalto i candidati sindaci sono Daniel Matricardi di Montalto viva’ e Mirella Breccia di ‘Unità per Montalto’, mentre a Venarotta ci sono ‘Fabio Salvi’ di ‘Insieme per Venarotta’ e Roberto Maravalli ‘Ti amo Venarotta’. Sulla costa, anche Cupra sarà chiamata al voto, con il duello tra Alessio Piersimoni di ‘Siamo Cupra’ e Mario Pulcini di ‘Cupra per tutti’. Chiude Massignano con uno scontro molto più popoloso, che vede come protagonisti ‘Enrico Fioroni’ di Massignano vale di più, Roberta Lazzarini di ‘Partecipazione’, Massimo Romani di ‘Massignano futura’ e Marino Mecozzi con ‘Uniti per Massignano’.

Ottavia Firmani