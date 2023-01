Quante strade nel degrado "Come un Camel Trophy"

Il degrado delle strade di Ascoli è sotto gli occhi di tutti. A fronte di alcuni interventi importanti, come quello riguardante via Trieste, tutta la città è segnata da strade danneggiate e pericolose. Non parliamo solo di quelle del centro storico dove transitare a piedi, in bicicletta o in scooter tra i sanpietrini divelti e buche è decisamente disagevole. Un autentico Camel Trophy attende che transita in via Pretoriana, via Dari, via delle Torri, corso Mazzini, giusto per citarne alcune, ma il disagio è esteso ad altre vie. Il problema riguarda anche le strade asfaltate, molte delle quali piene di crepe, avvallamenti, anche questo estremamente pericolose. L’ultima segnalazione che è arrivata al Carlino riguarda la circonvallazione nord.

Un lettore residente nella zona di Croce di Tolignano ci ha inviato foto e video a testimonianza del disagio riguardante il percorso da questa zona fino a Porta Maggiore. A bordo strada la vegetazione spontanea non curata crea difficoltà a chi vi transita per passeggiare, per fare attività fisica, semplicemente per spostarsi verso il centro e viceversa. Arbusti che spuntano e rendono il percorso pericoloso, così come le tantissime crepe sull’asfalto che mettono in difficoltà in particolare chi transita in bicicletta, gente che tradizionalmente viaggia alla destra della corsia. Non vanno meglio le cose nel tunnel che dall’incrocio semafori dello stadio Del Duca conduce a via Zeppelle; lo stesso transito sotto la tribuna Mazzone (ex tribunale est) dello stadio Del Duca) è caratterizzato dalla presenza di tombini particolarmente affossati rispetto alla sede stradale e che creano pericolo in questo caso alle due ruote.

Problemi anche in via Piemonte, la strada che costeggia l’ex Carbon, in questo caso con l’asfalto particolarmente rovinato o via delle Zeppelle, verso il ponte di Santa Chiara. Di tanto in tanto vengono messe le classiche ’pezze’ ma non sempre si ottiene un miglioramento poiché si formano piccoli dossi, a loro volta anch’essi pericolosi. Anche sui social le segnalazioni si ripetono costantemente, con note di autentica indignazione, soprattutto per i problemi riguardanti le strade del centro storico, quello maggiormente frequentato dai turisti. Un brutto biglietto da visita, è evidente. Ci si rende conto che intervenire contemporaneamente su tante strade può creare problemi limitando la circolazione, ma qualcosa si deve fare almeno dove si può rifare l’asfalto e ripulire i bordi dalle sterpaglie.

Peppe Ercoli