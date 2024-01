Quanti crolli nella ripresa per il Picchio

Le statistiche fatte registrare nel girone d’andata hanno visto l’Ascoli esprimere ben altro genere di rendimento nei primi 45’ di gara. Come accaduto in più di una circostanza i veri problemi sono spesso arrivati nella ripresa. Con un pizzico di attenzione e anche un po’ di fortuna in più oggi i bianconeri avrebbero potuto vantare una classifica decisamente migliore rispetto a quella attuale. Sarà questo uno dei fattori da dover migliorare nel girone di ritorno che inizierà a Parma domenica 14 (ore 16.15). Inutile ribadire quanto le assenze e i cambi operati nel corso del secondo tempo non siano riusciti a dare una mano per difendere in qualche circostanza il momentaneo vantaggio. È stato così a Bolzano dove l’Ascoli riuscì a passare avanti con un gran gol di Mendes. Al rientro dopo l’intervallo però ci fu un vero tracollo che consentì agli altoatesini di rimontare e vincere addirittura 3-1. Beffarda sconfitta quella incassata in casa al cospetto del Palermo. I rosanero riuscirono a portare via i tre punti (0-1) con una rete di Mancuso nel recupero finale. Altro match che si poteva gestire meglio quello di Brescia. Qui il Picchio approcciò molto meglio dei lombardi, tanto da passare avanti con Falzerano. A 5’ dalla fine arrivò il pari (1-1) dei padroni di casa grazie a Moncini.

Amarissimo il pareggio interno contro la Sampdoria. L’incontro fu letteralmente dominato dai bianconeri fino alla clamorosa debacle con cui Caligara regalò nella ripresa il rigore dell’1-1 poi trasformato da Borini. All’ultimo respiro del primo tempo a colpire era stato Nestorovski. Anche nell’esordio di Castori per un pizzico non si era riusciti a sbancare Reggio Emilia (1-1). Ancora una volta Mendes aveva rotto gli equilibri dopo appena un quarto d’ora. Alla fine quelli lasciati per strada sono stati tutta una serie di punti che il Picchio non potrà più permettersi nella seconda metà del cammino. E a ciò vanno ad aggiungersi anche alcuni episodi non favorevoli, come ad esempio i calci di rigore. Ben 7 quelli fischiati contro. Fortunatamente in 3 circostanze gli avversari non si sono mostrati capaci di sfruttarli. Il primo penalty fu parato da Viviano all’ex Dionisi nel match vinto con la Ternana (2-0). A Lecco invece l’attaccante Di Stefano scivolò al momento del tiro infilando, ma toccando la sfera con entrambi i piedi. Il terzo errore a favore è quello recente contro il Cittadella. Assoluto protagonista in negativo l’attaccante Pittarello con due rigori sbagliati in 2’.

mas.mar.