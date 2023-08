Quartetto dell’Accademia Virgiliana a Torchiaro

Ottimo avvio per la rassegna concertistica ’Armonie della sera’ che è diventata un vero e proprio viaggio nella bellezza, non solo delle Marche ma diffusa a livello nazionale. Attesissimo ora il concerto del Quartetto dell’Accademia Virgiliana nel borgo di Torchiaro, frazione di Ponzano di Fermo, nella piazza San Simone e programmato per oggi alle 21.15. Paolo Ghidoni e Agnese Tasso ai violini, Eva Impellizzeri alla viola e Michele Ballarini al violoncello offriranno un affascinante quanto insolito imperdibile programma dedicato a Sergei Prokof’ev con la Suite n.2 op.64 ’Romeo e Giulietta’ e a Edward Elgar con le Variazioni su un tema originale op.36 ’Enigma Variations’ la cui versione per quartetto d’archi è stata realizzata da Eva Impellizzeri. Il direttore artistico, il maestro Marco Sollini, così si esprime a proposito dell’evento di Torchiaro: "Portare la grande musica nei piccoli borghi caratteristici delle Marche è anche una delle nostre missioni e devo dire che in quasi un ventennio ne abbiamo esplorati moltissimi di piccoli borghi e sempre con grandi apprezzamenti del pubblico che attraverso i concerti scopre angoli bellissimi della nostra ragione. Il Quartetto Accademia offrirà un programma insolito e che penso possa essere affascinante per una serata di armonie. Vedo che la comunità di Torchiaro tiene molto a questo appuntamento e questo non può che farci felici e desidero ringraziare tutti coloro che comprendono la portata dell’evento ed il nostro impegno".