Matteo Naccari
Emergenza casa
Ascoli
Cronaca
30 ott 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Quartiere centro e vecchio incasato: sicurezza stradale e cura del verde

Ultimo appuntamento per le Giornate della partecipazione: ecco le richieste dei residenti

Nell’incontro la rendicontazione supportata da slide delle segnalazioni raccolte durante le assemblee dello scorso anno

Per l’ultimo appuntamento inprogramma per il ciclo ‘Le giornate della Partecipazione’, l’assemblea dedicata ai quartieri del centro, al vecchio incasato e alle zone limitrofe di Grottammare si è aperta con l’illustrazione del bilancio comunale.

L’incontro ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un dialogo diretto e trasparente con la cittadinanza, valorizzando la partecipazione come strumento concreto di collaborazione e miglioramento della qualità urbana e conseguentemente della vita in città.

A differenza degli anni passati, stavolta l’incontro è proseguito con una rendicontazione puntuale, supportata da slide, delle segnalazioni raccolte durante le assemblee dello scorso anno: un modo per informare i residenti sui punti di forza e quelli di debolezza su cui ancora si deve lavorare.

Sono stati dunque illustrati dal Comune gli interventi realizzati, quelli non ancora attuati con le relative motivazioni, e i lavori attualmente in corso.

Tra le questioni più sentite ed emerse dalle richieste dei cittadini, è stata segnalata la necessità di istituire un divieto di sosta per i camper nel parcheggio sotto le mura, dove è stata anche richiesta la potatura degli ulivi. Diversi interventi hanno riguardato la sicurezza stradale: in particolare, è stata evidenziata l’eccessiva velocità dei veicoli in via Sacconi, via Pertini, via Medoro Patriarca e nell’asse tra la via Mezzina e via Gran Sasso.

Si è inoltre richiesto un maggior controllo sull’uso delle biciclette elettriche nelle aree pedonali e sul lungomare, la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione in via Cuprense e, da parte dei residenti del quartiere Tesino Village, l’installazione di fontanelle per l’acqua (che è di competenza della Ciip) e l’introduzione di limitazioni alla velocità.

Completano il quadro degli interventi in itinere anche alcune richieste di manutenzione ordinaria, tra cui la potatura di piante in diverse aree del quartiere. A proposito del problema del verde pubblico, si tratta di un aspetto che è stato evidenziato anche in altri quartieri. Va detto che il Comune grottammarese su questo settore sta facendo continui investimenti, ma i parchi e le piante lungo le strade sono a migliaia.

Marcello Iezzi

Sicurezza stradale