Quartiere centro e vecchio incasato: sicurezza stradale e cura del verde

Per l’ultimo appuntamento inprogramma per il ciclo ‘Le giornate della Partecipazione’, l’assemblea dedicata ai quartieri del centro, al vecchio incasato e alle zone limitrofe di Grottammare si è aperta con l’illustrazione del bilancio comunale.

L’incontro ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un dialogo diretto e trasparente con la cittadinanza, valorizzando la partecipazione come strumento concreto di collaborazione e miglioramento della qualità urbana e conseguentemente della vita in città.

A differenza degli anni passati, stavolta l’incontro è proseguito con una rendicontazione puntuale, supportata da slide, delle segnalazioni raccolte durante le assemblee dello scorso anno: un modo per informare i residenti sui punti di forza e quelli di debolezza su cui ancora si deve lavorare.

Sono stati dunque illustrati dal Comune gli interventi realizzati, quelli non ancora attuati con le relative motivazioni, e i lavori attualmente in corso.

Tra le questioni più sentite ed emerse dalle richieste dei cittadini, è stata segnalata la necessità di istituire un divieto di sosta per i camper nel parcheggio sotto le mura, dove è stata anche richiesta la potatura degli ulivi. Diversi interventi hanno riguardato la sicurezza stradale: in particolare, è stata evidenziata l’eccessiva velocità dei veicoli in via Sacconi, via Pertini, via Medoro Patriarca e nell’asse tra la via Mezzina e via Gran Sasso.

Si è inoltre richiesto un maggior controllo sull’uso delle biciclette elettriche nelle aree pedonali e sul lungomare, la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione in via Cuprense e, da parte dei residenti del quartiere Tesino Village, l’installazione di fontanelle per l’acqua (che è di competenza della Ciip) e l’introduzione di limitazioni alla velocità.

Completano il quadro degli interventi in itinere anche alcune richieste di manutenzione ordinaria, tra cui la potatura di piante in diverse aree del quartiere. A proposito del problema del verde pubblico, si tratta di un aspetto che è stato evidenziato anche in altri quartieri. Va detto che il Comune grottammarese su questo settore sta facendo continui investimenti, ma i parchi e le piante lungo le strade sono a migliaia.

Marcello Iezzi